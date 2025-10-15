Casa Branca prevê 10 mil demissões por fechamento do governo

A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira (15) que deve demitir pelo menos 10 mil funcionários federais durante o fechamento do governo americano, enquanto o presidente Donald Trump aumentava a pressão sobre os democratas.

O chamado "shutdown" entrou em sua terceira semana, com o Congresso em um impasse sobre o orçamento e Trump cumprindo suas ameaças de cortar funcionários em resposta.

"Acredito que devemos acabar ultrapassando os 10 mil", disse o chefe do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, Russ Vought, no programa The Charlie Kirk Show. "Queremos ser bem agressivos onde pudermos na redução da burocracia."

Documentos forenses apresentados pelo Departamento de Justiça revelam que mais de 4 mil pessoas foram demitidas na última sexta-feira, principalmente nos departamentos de Saúde, Educação, Habitação e do Tesouro.

Trump havia alertado que a recusa dos democratas em apoiar uma resolução aprovada pela Câmara dos Representantes para prorrogar o orçamento atual até o fim de novembro resultaria em demissões em massa.

