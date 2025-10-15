Assine
Internacional

EUA prepara outro pacote de ajuda de US$ 20 bilhões para a Argentina

Repórter
15/10/2025 13:28

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira (15) que seu governo está trabalhando com o setor privado em um novo plano de ajuda de 20 bilhões de dólares (cerca de R$ 108 bilhões, na cotação atual) para apoiar a Argentina. 

"Estamos trabalhando em uma linha de crédito de 20 bilhões de dólares que complementaria a nossa linha de swap cambial, com bancos privados e fundos soberanos, o que acredito que seria mais voltado para o mercado da dívida", disse a repórteres em Washington. 

"Então, isso totalizaria 40 bilhões de dólares (217,8 bilhões de reais) para a Argentina", resumiu.

