Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Barcelona renova com Frenkie de Jong até 2029

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/10/2025 12:51

compartilhe

SIGA

O meio-campista holandês Frenkie de Jong renovou seu contrato com o Barcelona até junho de 2029, anunciou o clube catalão em suas redes sociais nesta quarta-feira (15).

De Jong, de 28 anos, é "uma peça fundamental no projeto esportivo, tanto pela sua qualidade quanto pela sua experiência", afirmou o Barça em comunicado.

Após o anúncio da renovação, o jogador declarou à imprensa que jogar no Barcelona sempre foi seu "sonho de infância".

"Quero seguir meu sonho por muitos anos mais e com vontade de conquistar títulos", afirmou.

De Jong teve altos e baixos desde que chegou ao clube, em 2019, mas se tornou peça fundamental do meio-campo do técnico Hansi Flick na temporada passada, ao lado de Pedri.

Ao longo de sua passagem, foi duas vezes campeão espanhol (2023 e 2025) e duas vezes da Copa do Rei (2021 e 2025).

rbs/rsc/mcd/cb/dd 

Tópicos relacionados:

esp fbl ned

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay