Paquistão e Afeganistão estabelecem cessar-fogo de 48 horas, diz Islamabad

Paquistão e Afeganistão concordaram com um cessar-fogo de 48 horas nesta quarta-feira (15), segundo o Ministério das Relações Exteriores de Islamabad, depois que dezenas de soldados e civis morreram em confrontos na fronteira.

"O governo paquistanês e o regime talibã afegão, a pedido dos talibãs, decidiram implementar um cessar-fogo temporário a partir das 17h30 (10h00 de Brasília) de hoje pelas próximas 48 horas", declarou o ministério.

O governo talibã ordenou que seu Exército respeite o cessar-fogo, disse um porta-voz do Executivo.

