ONU: concentração de CO2 na atmosfera registra aumento recorde em 2024

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/10/2025 07:10

A concentração de dióxido de carbono na atmosfera registrou no ano passado um aumento sem precedentes, advertiu nesta quarta-feira (15) a ONU, que pediu ações urgentes para reduzir as emissões.

"Em 2024, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera registrou um aumento sem precedentes e atingiu um novo máximo", destaca a Organização Meteorológica Mundial (OMM) em um relatório. 

Este é o "maior aumento desde o início das medições modernas em 1957", acrescentou a agência da ONU.

