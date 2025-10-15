Presidente da Síria pedirá que a Rússia entregue Bashar al-Assad

O presidente interino da Síria, Ahmed al Sharaa, pedirá nesta quarta-feira, em sua primeira visita à Rússia, a extradição do líder deposto Bashar al-Assad, declarou à AFP uma fonte do governo em Damasco que pediu anonimato.

O novo presidente sírio já desembarcou em Moscou, onde terá uma reunião com o homólogo russo, Vladimir Putin, segundo a agência oficial síria Sana.

Sharaa, um ex-jihadista que comandou uma coalizão de grupos armados, derrubou Assad em dezembro de 2024. O presidente deposto encontrou refúgio na Rússia, um de seus principais apoios durante a longa guerra civil síria.

