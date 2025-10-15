Assine
China defende controles de exportações de terras raras

15/10/2025 06:43

A China afirmou nesta quarta-feira (15) que os controles impostos às exportações de terras raras seguem as práticas internacionais, apesar das críticas dos Estados Unidos e de vários países europeus. 

A medida decidida por Pequim na semana passada levou o presidente americano, Donald Trump, a anunciar tarifas adicionais de 100% às importações de produtos chineses após meses de trégua na guerra comercial entre as duas grandes economias mundiais.

"A China aplica controles em conformidade com a lei para salvaguardar a paz global e suas obrigações internacionais, como a não proliferação", declarou o porta-voz da diplomacia de Pequim, Lin Jian. 

"Também está em conformidade com as práticas internacionais", acrescentou.

A China é o maior produtor mundial de terras raras, essenciais para as indústrias digital, automotiva, energética e armamentista. 

As terras raras também são um dos focos de disputa comercial com os Estados Unidos e de tensão com a União Europeia.

"Estamos dispostos a reforçar o diálogo e o comércio com todos os países sobre os controles de exportações para manter a segurança e a estabilidade da produção mundial e das cadeias de suprimentos", afirmou Lin.

Em abril, o país asiático instaurou um sistema de licenças para determinadas exportações de terras raras, o que provocou tensões nas cadeias de suprimentos.

Na semana passada, Pequim anunciou novos controles à exportação de tecnologias vinculadas aos materiais, o que provocou um agravamento na guerra comercial entre China e Estados Unidos.

Trump respondeu com o anúncio das tarifas adicionais de 100% a partir de 1º de novembro sobre os produtos chineses, que serão adicionadas às tarifas vigentes de 30%. 

A União Europeia anunciou na terça-feira que discutiria com seus parceiros do G7 uma "resposta coordenada" às restrições chinesas sobre a exportação de tecnologias vinculadas às terras raras.

