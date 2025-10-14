Assine
Explosão deixa um morto em área movimentada de Guayaquil, no Equador

Repórter
14/10/2025 23:29

Uma pessoa morreu e muitas outras ficaram feridas após uma explosão nesta terça-feira (14) em uma zona comercial e movimentada da cidade de Guayaquil, no Equador, cujo cenário é de caos, segundo imagens difundidas por autoridades locais.

A empresa pública de segurança da cidade informou através da rede X que está atendendo à "emergência ocasionada pela detonação de artefatos explosivos" e publicou fotos da via fechada por viaturas da polícia e caminhões dos bombeiros.

"Por volta das 18h [locais, 20h em Brasília] ouvimos um barulho muito forte, e acreditamos que era da explosão. Agora vejo que ocorreu a poucos metros de nós. Saímos correndo por medo de que algo mais aconteça, estamos em choque", disse à AFP a médica Samantha Vera, de 40 anos, que trabalha em uma localidade vizinha.

O corpo de bombeiros registrou um morto e um "incêndio veicular". "Paramédicos estão prestando atendimento a várias pessoas feridas", acrescentou a corporação no X, sem detalhar o número.

A área onde ocorreu a explosão é de classe média, com muitos restaurantes, negócios, lojas, consultórios, um hospital, hotéis e o maior centro comercial da cidade.

"Foi terrível, foi um estrondo horroroso", contou Claudia Quimí, proprietária de um salão de beleza próximo onde "os vidros tremeram".

A polícia está investigando o que aconteceu. "Tratou-se de uma explosão, cujas causas estão sendo determinadas por nossas equipes especializadas", indicou a força pública em comunicado.

O Equador está mergulhado em uma onda de violência que resulta das disputas mortais entre as gangues pelo controle do tráfico de drogas dentro do país e para os Estados Unidos e a Europa.

Por sua localização estratégica com saída para o Oceano Pacífico, Guayaquil é reduto de organizações criminosas e tem registrado um aumento de atentados, homicídios, extorsões, desaparecimentos, roubos e outros delitos.

