Preço do petróleo cai por temor de excesso de produção e guerra comercial

14/10/2025 20:38

Os preços do petróleo recuaram nesta terça-feira (14), devido à perspectiva de aumento da oferta e à tensão comercial entre China e Estados Unidos.

O barril do Brent para entrega em dezembro caiu 1,47%, aos US$ 62,39, e o do WTI para novembro fechou em baixa de 1,33%, aos US$ 58,70.

Os preços caíram após a divulgação do relatório de outubro da Agência Internacional de Energia (AIE), apontou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates. A AIE revisou para cima suas previsões de crescimento da oferta em comparação com as de setembro, e reduziu levemente suas estimativas de crescimento para 2025 e 2026.

Ao mesmo tempo, "a tensão comercial continua, em segundo plano", o que representa um peso adicional sobre os preços, acrescentou Lipow.

Após ameaçar na semana passada impor tarifas de 100% à China, o presidente americano baixou o tom, o que tranquilizou inicialmente os mercados. Mas Pequim indicou hoje que estava pronta para lutar "até o fim", se necessário, e disposta a continuar dialogando.

Estados Unidos e China são os dois maiores consumidores mundiais de petróleo bruto.

