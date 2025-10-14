Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Espanha goleia Bulgária (4-0) e encaminha vaga na Copa do Mundo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/10/2025 19:47

compartilhe

SIGA

A Espanha goleou a Bulgária por 4 a 0 nesta terça-feira (14), em Valladolid, e encaminhou a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Mikel Merino (36' e 57') marcou os dois primeiros da 'Roja', vantagem que aumentou com um gol contra de Atanas Chernev (79') e outro de Mikel Oyarzabal (90+2') cobrando pênalti.

O ritmo e a pressão da seleção espanhola dominaram do início ao fim os búlgaros, que se fecharam durante os 90 minutos.

"Seria um jogo de perseverança, de insistir e insistir. A Bulgária jogou muito bem no bloco inferior, e foi muito difícil para nós marcar gols", declarou o técnico Luis de la Fuente após a partida.

"A quantidade de chances que o time está criando é um mérito. É o caminho a seguir", declarou Merino ao canal Teledeporte.

Sobre a vaga na Copa do Mundo, o jogador do Arsenal foi cauteloso: "Falta pouco, mas enquanto não tivermos 100%, não está tudo resolvido".

Com a vitória, a 'Roja' segue firme na liderança do Grupo E das Eliminatórias europeias. Os espanhóis têm três de vantagem sobre a Turquia (2ª), que em jogo simultâneo bateu a Geórgia por 4 a 1.

Na próxima rodada, em novembro, a Espanha pode se garantir no Mundial com uma vitória fora de casa sobre a Geórgia e um tropeço dos turcos contra a Bulgária.

rsc/pm/cb/am

Tópicos relacionados:

2026 bul clasificacion esp fbl wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay