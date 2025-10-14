Assine
Portugal cede empate com Hungria (2-2) no fim e adia vaga na Copa do Mundo

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/10/2025 19:29

Portugal terá que esperar até novembro para confirmar sua classificação para a Copa do Mundo de 2026, depois de sofrer um gol nos acréscimos e ceder o empate em 2 a 2 com a Hungria nesta terça-feira (14), em Lisboa, pelas Eliminatórias europeias.

A seleção portuguesa vencia por 2 a 1 aos 46 minutos do segundo tempo quando Dominik Szoboszlai empatou e impediu os donos da cadas de garantirem matematicamente a liderança do Grupo F.

Os dois gols de Cristiano Ronaldo (22' e 45'+3) não foram suficientes para certificar a vaga no Mundial do ano que vem, mas levaram o astro português a quebrar mais um recorde.

Aos 40 anos, Cristiano se tornou o maior artilheiro em eliminatórias com 41 gols, superando o guatemalteco Carlos 'el Pescadito' Ruiz (39 gols).

Portugal volta a campo no dia no dia 13 de novembro, contra a Irlanda, precisando de uma vitória para ir à Copa do Mundo sem depender do resultado do duelo entre Hungria e Armênia.

A classificação também pode vir com um empate, caso os húngaros não vençam.

