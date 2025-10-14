Manifestação pró-palestina antes de jogo entre Itália e Israel termina com incidentes

A polícia dispersou com jatos de água os manifestantes pró-palestinos que, ao final de uma manifestação nas ruas de Udine, tentaram se dirigir ao estádio do jogo entre Itália e Israel, constatou um jornalista da AFP.

Dezenas de manifestantes, alguns armados com pedaços de madeira, tentaram sair da área demarcada para os protestos e foram detidos por policiais com equipamentos antidistúrbios.

Rojões também foram atirados, o que forçou a polícia a usar jatos de água.

Os incidentes aconteceram ao final de uma manifestação que reuniu milhares de pessoas, enquanto, a alguns quilômetros, Itália e Israel se enfrentavam pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Os manifestantes marcharam pelas ruas de Udine para protestar "contra o genocídio" israelense. Os protestos ocorreram de forma pacífica, sob um forte esquema de segurança, que segundo as autoridades locais contou com mais de 1.000 policiais e militares, além de helicópteros e drones.

Os participantes exibiam bandeiras palestinas, cartazes nos quais denunciavam a morte de crianças e cartões vermelhos, em referência às regras do futebol, "contra o genocídio".

O acordo de cessar-fogo em Gaza firmado na segunda-feira e a troca de reféns e prisioneiros entre Israel e Hamas não conseguiram diminuir a determinação dos manifestantes.

Postos de controle também foram montados ao redor do estádio Bluenergy, e os espectadores da partida tiveram que passar por barreiras de concreto e detectores de metal para assistir a um jogo crucial para a Itália em busca de uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem.

- Pedido de exclusão -

"Estamos felizes que os bombardeios tenham parado, mas nossa mensagem vai além de Gaza: somos contra a política de ocupação e apartheid que afeta todos os palestinos", disse à AFP um membro do Comitê de Udine pela Palestina.

Esta associação é uma das cinco que organizaram a passeata, que contou com o apoio de mais de 340 grupos ativistas de toda a Itália.

Os organizadores também pediram à Fifa a exclusão de Israel das competições internacionais, "como já foi feito com a Rússia", após a invasão da Ucrânia em 2022.

O jogo é crucial, dada a situação delicada da Itália pela direta para o Mundial.

A 'Azzurra' ocupa o segundo lugar do Grupo I das Eliminatórias, seis puntos atrás da Noruega e três à frente de Israel. No entanto, a seleção italiana tem um jogo a menos em relação a esses dois rivais.

Só os vencedores de cada grupo têm uma vaga garantida na Copa de 2026.

td/jc/meb/hgs/raa/pm/dam/cb/am