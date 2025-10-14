Trump diz que Espanha 'deveria ser punida' por gasto baixo com defesa e ameaça com tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta terça-feira (14) impor tarifas à Espanha por causa do nível de seus gastos com defesa, que ele considera muito baixo.

"É o único país que não elevou sua cifra para 5%", disse Trump, em alusão ao acordo dentro da Otan de aumentar os gastos em defesa até esse percentual do Produto Interno Bruto (PIB). "Acho que [a Espanha] deveria ser punida por isso", acrescentou.

"De fato, estava pensando em puni-los comercialmente, através de tarifas, pelo que fizeram", explicou.

"Estou muito descontente com a Espanha", acrescentou Trump aos jornalistas, antes de um almoço de trabalho com o presidente argentino Javier Milei.

Trump recebeu na segunda-feira o presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, na cúpula sobre a paz em Gaza organizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, e aludiu em tom de piada a esse gasto do PIB espanhol dedicado à defesa.

O dirigente republicano não esconde suas crescentes diferenças com o governo socialista da Espanha, que foi um dos mais ativos na União Europeia na hora de denunciar a guerra em Gaza.

Em maio de 2024, a Espanha decidiu reconhecer diplomaticamente o Estado palestino.

