Exército israelense afirma que Cruz Vermelha está a caminho para recolher corpos de mais reféns

AFP
AFP
14/10/2025 16:06

O Exército israelense informou nesta terça-feira (14) que a Cruz Vermelha está a caminho para recolher os corpos de vários reféns mantidos por militantes palestinos em Gaza, como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza com Israel.

"A Cruz Vermelha dirige-se ao ponto de encontro no sul da Faixa de Gaza, onde lhe serão entregues vários caixões com os restos mortais dos reféns falecidos", afirmou em um comunicado. 

O Hamas entregou na segunda-feira os restos mortais de quatro reféns, poucas horas depois de libertar os últimos 20 sequestrados que ainda estavam vivos após dois anos de cativeiro, desde o ataque de 7 de outubro de 2023 do movimento islamista palestino em território israelense. 

Um alto dirigente do Hamas declarou à AFP que o movimento islamista palestino entregará os cadáveres de entre quatro e seis reféns na noite de terça-feira.

