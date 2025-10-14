Assine
Internacional

Netanyahu diz que espera notícias em algumas horas sobre reféns mortos que permanecem em Gaza

14/10/2025 15:17

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira (14) que espera notícias sobre os reféns mortos que permanecem em Gaza "dentro de algumas horas".

"Em breve, receberemos notícias — espero que dentro de algumas horas — sobre o retorno dos reféns mortos restantes. Mas estamos determinados a trazer todos de volta", disse ele durante uma visita aos reféns que foram libertados na segunda-feira e estão em um hospital no centro de Israel.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel palestinos

