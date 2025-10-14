Jornalista peruano sobrevive a terceiro atentado em um ano

O diretor de um veículo de comunicação digital peruano sobreviveu a um atentado com explosivos contra sua residência, denunciou nesta terça-feira (14) o sindicato de jornalistas.

O comunicador Carlos Mesías, diretor jornalístico da Central de Notícias, um meio de comunicação da região de Lima, foi alvo pela terceira vez de um ataque neste ano, de acordo com a Associação Nacional de Jornalistas do Peru (ANP).

Na segunda-feira, dois indivíduos em uma moto lançaram uma granada contra a residência de Mesías, na cidade de Huaral, cerca de 70 km ao norte de Lima, informou a organização em comunicado.

Embora Mesías e sua família tenham saído ilesos, a explosão "destruiu a fachada do imóvel", disse a Central de Notícias em sua página no Facebook.

"Na próxima, o matam!", sinalizou o meio de comunicação, ao defender que o ataque representa risco "para todos aqueles que se atrevem a investigar, denunciar ou expor corruptos e organizações criminosas".

No comunicado da ANP, Mesías denunciou a falta de proteção estatal, apesar de ser vítima de ameaças por parte de uma "rede criminosa dedicada ao tráfico de terrenos em Huaral".

Neste ano, dois jornalistas foram assassinados no Peru, segundo a ANP.

O caso mais recente ocorreu em maio, quando o locutor de rádio Raúl Celis López foi assassinado a tiros na cidade de Iquitos, na fronteira com o Brasil, próximo à região do Vale do Javari.

