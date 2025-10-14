Assine
Internacional

Trump exige que Hamas entregue os corpos dos reféns em Gaza

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/10/2025 14:31

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou nesta terça-feira (14) o movimento palestino Hamas a entregar os corpos dos reféns israelenses ainda mantidos em Gaza e insistiu que isso é necessário para abrir caminho para a próxima fase do acordo de cessar-fogo.

"Os 20 reféns estão de volta e passam bem, como esperado. Um grande fardo foi removido, mas o trabalho NÃO ESTÁ CONCLUÍDO. OS MORTOS NÃO FORAM DEVOLVIDOS, COMO PROMETIDO!", escreveu Trump em sua rede social Truth Social, um dia após viajar a Israel e ao Egito para celebrar o acordo.

Tópicos relacionados:

eua hamas israel palestinos politica

