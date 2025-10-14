Assine
Internacional

Morre aos 51 anos D'Angelo, ícone da música soul

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/10/2025 13:57

O célebre músico de soul D'Angelo morreu aos 51 anos após lutar contra um câncer no pâncreas, informou a imprensa dos Estados Unidos nesta terça-feira (14). 

"Uma perda muito triste com a partida de D'Angelo. Vivemos tantos momentos maravilhosos. Sentiremos muita sua falta. Durma em paz, D', Amo você, REI", escreveu DJ Premier no X em homenagem. 

O falecimento do músico foi noticiado pela revista People e pelo TMZ, entre outros veículos da mídia.

