Morre aos 51 anos D'Angelo, ícone da música soul

O célebre músico de soul D'Angelo morreu aos 51 anos após lutar contra um câncer no pâncreas, informou a imprensa dos Estados Unidos nesta terça-feira (14).

"Uma perda muito triste com a partida de D'Angelo. Vivemos tantos momentos maravilhosos. Sentiremos muita sua falta. Durma em paz, D', Amo você, REI", escreveu DJ Premier no X em homenagem.

O falecimento do músico foi noticiado pela revista People e pelo TMZ, entre outros veículos da mídia.

