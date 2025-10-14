Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Uma em cada dez pessoas na Itália vivia na pobreza em 2024, diz estudo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/10/2025 12:13

compartilhe

SIGA

Uma em cada dez pessoas na Itália vivia na pobreza em 2024, de acordo com um estudo publicado nesta terça-feira (14) pelo instituto nacional de estatísticas, que destacou que famílias numerosas e lares de imigrantes foram os mais afetados. 

Esse dado corresponde a 5,7 milhões de pessoas ou 2,2 milhões de domicílios e representa 9,8% da população, afirmou o instituto. 

Embora o número tenha se mantido estável nos últimos dois anos, representa um aumento significativo em comparação à última década. 

O relatório define pobreza absoluta como a incapacidade de pagar por bens e serviços essenciais.

Por exemplo, em Roma, o limite mensal em 2023 para um jovem casal com um filho era de 1.568 euros (cerca de 9.913 reais, na cotação atual). 

Pelos padrões europeus comparáveis, 13,6 milhões de italianos — 23% da população — viviam em risco de pobreza ou exclusão social em 2024. 

Por esse padrão mais amplo, a Itália estava acima da média europeia de 21% em 2024, segundo o Eurostat, uma posição pior do que vários países da Europa Ocidental, mas melhor do que outros como a Grécia, que atingiu quase 27%. 

O estudo também revela uma desigualdade acentuada entre famílias italianas e estrangeiras: 35% das famílias compostas exclusivamente por imigrantes viviam abaixo da linha da pobreza no ano passado, em comparação com 6% das famílias compostas apenas por italianos.

tsz/cmk/cw/rlp/meb/pb/aa

Tópicos relacionados:

economia italia pobreza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay