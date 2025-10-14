Pokémon lança 'Pokémon Legends: Z-A' e moderniza seu jogo de quase três décadas

O novo videogame Pokémon, que será lançado na quinta-feira (16), traz um sopro de ar fresco à saga ao permitir que os jogadores participem de combates em tempo real, em uma imensa cidade inspirada em Paris.

Pela primeira vez desde o lançamento do jogo em 1996, em "Pokémon Legends: Z-A", os jogadores poderão mostrar sua habilidade nos ataques ou ao desviarem de golpes dos adversários durante os duelos de monstros, em vez do sistema de turnos dos títulos anteriores.

Esta novidade provavelmente será bem recebida, após as críticas nos últimos anos por sua falta de inovação.

Este título, desenvolvido pelo estúdio japonês Game Freak, criador da saga, e publicado pela Nintendo e pela The Pokémon Company, faz parte de uma série derivada chamada "Legends" que começou em 2022 com o episódio "Arceus".

Disponível para Switch 1 e 2, "Pokémon Legends: Z-A" se desenvolve em uma grande metrópole com ares de Paris, cujos edifícios lembram a Torre Eiffel ou o Arco do Triunfo.

Como de costume, os jogadores terão que encadear combates para subir na competição, que se organiza por toda a cidade.

Há quase 30 anos, o jogos Pokémon, disponíveis em inúmeros consoles e dispositivos móveis, fazem sucesso em todo o mundo e já venderam cerca de 490 milhões de cópias, segundo números da The Pokémon Company.

Estes jogos, inspirados na tradição japonesa de caçar insetos no verão, consistem em capturar e treinar "monstros de bolso" com grandes olhos para que lutem entre si.

A marca Pokémon, famosa também por seus filmes, séries de animação e produtos derivados, gerou 12 bilhões de dólares (cerca de 65,5 bilhões de reais) em receitas por licenças em 2024, segundo a consultora License Global, ou seja, mais do que a gigante dos jogos Mattel.

kf/jmo/es/pb/rm/aa