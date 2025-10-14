Quadro das previsões econômicas do FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou uma atualização de suas Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês) nesta terça-feira (14).

A tabela mostra as previsões de crescimento do PIB e da inflação global em porcentagens, com a mudança desde a atualização do WEO de julho entre parênteses:

2025

2026

Mundo

3,2 (+0,2)

3,1 (0,0)

Economias avançadas

1,6 (+0,1)

1,6 (0,0)

Estados Unidos

2,0 (+0,1)

2,1 (+0,1)

Zona do euro

1,2 (+0,2)

1,1 (-0,1)

Alemanha

0,2 (+0,1)

0.9 (0,0)

França

0,7 (+0,1)

0,9 (-0,1)

Itália

0,5 (0,0)

0.8 (0,0)

Espanha

2,9 (+0,4)

2,0 (+0,2)

Japão

1,1 (+0,4)

0,6 (+0,1)

Grã-Bretanha

1,3 (+0,1)

1,3 (-0,1)

Canadá

1,2 (-0,4)

1,5 (-0,4)

Economias emergentes e em desenvolvimento

4,2 (+0,1)

4,0 (0,0)

China

4,8 (0,0)

4,2 (0,0)

Índia

6,6 (+0,2)

6,2 (-0,2)

Rússia

0,6 (-0,3)

1,0 (0,0)

América Latina e Caribe

2,4 (+0,2)

2,3 (-0,1)

Brasil

2,4 (+0,1)

1,9 (-0,2)

México

1,0 (+0,8)

1,5 (+0,1)

Oriente Médio e Ásia Central

3,5 (+0,1)

3,8 (+0,3)

África subsaariana

4,1 (+0,1)

4,4 (+0,1)

África do Sul

1,1 (+0,1)

1,2 (-0,1)

Inflação mundial

4,2 (0,0)

3,7 (+0,1)

