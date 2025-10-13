Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dissidente cubano José Daniel Ferrer parte para o exílio nos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/10/2025 12:40

compartilhe

SIGA

O dissidente de longa data José Daniel Ferrer, que estava preso no leste de Cuba, partiu para o exílio nos Estados Unidos com sua família, anunciou o Ministério das Relações Exteriores cubano nesta segunda-feira (13). 

"A partida para os Estados Unidos ocorre após um pedido formal do governo daquele país e a aceitação expressa de Ferrer García", afirmou o ministério em um comunicado. 

Em 4 de outubro, Ferrer enviou uma carta na qual relatou sua aceitação do exílio após "espancamentos, torturas, humilhações, ameaças e condições extremas" na prisão.

lp/jb/rd/val/aa

Tópicos relacionados:

cuba diplomacia eua politica prisioneiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay