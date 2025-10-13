OpenAI anuncia aliança com Broadcom para construir chips para IA

A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou, nesta segunda-feira (13), que fará parceria com a gigante dos chips Broadcom para projetar e construir seus processadores para inteligência artificial (IA).

A aliança é a mais recente de uma série de anúncios da OpenAI, que busca fortalecer sua posição predominante como líder do mercado da IA generativa, que começou com o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022.

Nas últimas semanas, sob a liderança do diretor executivo Sam Altman, a OpenAI assinou acordos de investimentos em centros de dados e fabricação de chips com as americanas Nvidia e AMD, assim como as sul-coreanas Samsung e SK Nynix.

Estes investimentos ocorrem em um momento em que o negócio da IA ainda está longe de ser rentável.

As construções dos enormes centros de dados para a IA vão desafiar os fornecedores de eletricidade, já que estas infraestruturas consomem uma grande quantidade de energia e recursos para proporcionar a potência de cálculo necessária para o uso desta tecnologia.

A OpenAI e a Broadcom não informaram as condições financeiras do acordo, tal como havia ocorrido em anúncios anteriores do setor, o que gerou algum receio entre os observadores de que uma bolha financeira tenha sido criada.

Com o design de seus próprios chips em vez de adquirir processadores comerciais, a OpenAI afirma que pode construir um hardware específico para seus modelos de IA, aumentando assim sua potência e velocidade.

