Presidente libanês diz que é 'necessário negociar' com Israel, país com o qual continua em guerra

13/10/2025 10:39

O presidente libanês, Joseph Aoun, afirmou nesta segunda-feira (13) que é "necessário negociar com Israel" para resolver as questões entre os dois países, que permanecem tecnicamente em estado de guerra. 

Em outubro de 2023, o movimento islamista libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, começou a disparar foguetes contra Israel em apoio ao grupo palestino Hamas na guerra de Gaza. 

Após meses de hostilidades, o conflito se transformou em uma guerra total em setembro de 2024, que terminou com um acordo de cessar-fogo dois meses depois. 

No entanto, Israel continua bombardeando alvos do Hezbollah no Líbano com frequência e, segundo as Nações Unidas, mais de 100 civis morreram desde a trégua. 

"O Estado libanês já negociou com Israel sob os auspícios dos Estados Unidos e da ONU, o que levou à demarcação da fronteira marítima (...). O que impede que isso aconteça novamente para resolver as questões pendentes?", disse Aoun em um comunicado.

"Hoje, o clima geral é de compromisso e é necessário negociar", acrescentou, especificando que "a forma desta negociação será determinada no seu devido tempo".

Atualmente, não há vínculos formais entre Israel e o Líbano. 

A declaração do líder libanês ocorre após o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza entrar em vigor na sexta-feira, após dois anos de guerra. 

