Trump: acabou o 'longo e doloroso pesadelo' da guerra em Gaza

13/10/2025 09:04

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (13) no Parlamento israelense que terminou o "longo e doloroso pesadelo" dos dois anos de guerra em Gaza.

"De 7 de outubro até esta semana, Israel tem sido um país em guerra, e sofreu dificuldades que apenas um povo orgulhoso e fiel pode suportar", afirmou. 

"Há anos muitas famílias desta terra não têm um único dia de paz verdadeira (...) o longo e doloroso pesadelo finalmente terminou", acrescentou o presidente republicano.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua gaza hamas israel palestinos

