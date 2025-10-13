Assine
Trump: trégua em Gaza é 'um triunfo incrível para Israel e o mundo'

AFP
AFP
13/10/2025 08:39

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (13) que o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, em vigor desde sexta-feira, é um "triunfo incrível para Israel e o mundo" e agradeceu a mediação dos países árabes para sua concretização. 

Em um discurso no Parlamento israelense, Trump afirmou que o acordo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas "não é apenas o fim de uma guerra" e sim "o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio".

