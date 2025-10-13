Reféns de Gaza: os 20 israelenses libertados

Os últimos 20 reféns israelenses vivos que permaneciam em cativeiro na Faixa de Gaza há dois anos foram libertados nesta segunda-feira (13).

Os 20 libertados foram sequestrados militantes do grupo islamista Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

Confira a lista dos reféns libertados:

- Matan Angrest, 22 anos -

O suboficial Matan Angrest foi capturado em seu tanque perto da Faixa de Gaza depois de tentar impedir a infiltração de milicianos islamistas nas imediações da base militar de Nahal Oz.

Os três colegas que estavam com ele no tanque morreram e os corpos de dois deles permanecem em Gaza.

Um vídeo divulgado por sua família em abril de 2025 mostra o momento em que ele foi sequestrado em seu tanque.

- Gali e Ziv Berman, 28 anos -

Os gêmeos Gali e Ziv Berman, que agora têm 28 anos, foram sequestrados no kibutz Kfar Aza, incendiado pelos integrantes do Hamas.

Inseparáveis, os dois irmãos, que também têm nacionalidade alemã, trabalhavam juntos no setor de produção musical. Seus pais e seu irmão mais velho sobreviveram ao ataque do Hamas.

- Elkana Bohbot, 36 anos -

Elkana Bohbot era um dos produtores do festival Nova, ao lado de seus amigos de infância Michael e Osher Waknin, massacrados em 7 de outubro ao lado de quase 370 pessoas neste evento de música eletrônica.

No dia do ataque do Hamas, um vídeo foi divulgado e mostrava Bohbot algemado e com ferimentos no rosto, enquanto era conduzido pelos sequestradores.

Bohbot é casado com uma israelense de origem colombiana, Rebecca González. Pai de uma criança pequena, ele morava perto de Jerusalém. O presidente Gustavo Petro concedeu a nacionalidade colombiana ao refém em novembro de 2023.

Sua esposa afirmou que havia recebido uma "prova de vida" por parte de Ohad Ben Ami, que foi libertado de seu cativeiro em 8 de fevereiro e passou vários meses com Bohbot em Gaza.

O refém apareceu em maio em um vídeo divulgado pelo Hamas, ao lado de Yosef Haim Ohana. Elkana Bohbot aparece calado, visivelmente debilitado e deitado sob um cobertor.

- Rom Braslavski, 21 anos -

Natural de Jerusalém, Rom Braslavski, também cidadão alemão, trabalhava na segurança do festival Nova.

Entre 10h30, horário em que fez o último contato com sua mãe, e 13h30, horário em que desapareceu, ele permaneceu no local ajudando muitos espectadores, segundo os depoimentos dos sobreviventes. Durante o ataque, ele foi ferido nas duas mãos.

Em agosto deste ano, a Jihad Islâmica, movimento armado aliado do Hamas, publicou um vídeo em que ele aparece falando sob ameaça, muito debilitado e magro.

- Nimrod Cohen, 21 anos -

Mobilizado em 7 de outubro de 2023 perto do kibutz de Nahal Oz com sua unidade blindada, Nimrod Cohen se viu imobilizado por problemas mecânicos em seu tanque.

O soldado foi retirado do veículo pelos criminosos, ao lado de outros três militares, segundo vídeos publicados pelo Hamas.

Os três companheiros militares, Omer Neutra, Oz Daniel e Shaked Dahan, morreram em 7 de outubro e seus corpos foram levados para Gaza.

Seus pais, Yehuda e Viki Cohen, participaram de todas as manifestações, com cartazes e fotos que exigiam a libertação dos reféns.

Cohen nunca se separava de seu cubo mágico. Sua mãe guardou o exemplar que o Exército entregou após encontrar o objeto no tanque de seu filho.

- David e Ariel Cunio, 35 e 28 anos -

Os irmãos israelense-argentinos David e Ariel Cunio foram sequestrados ao lado de sua família quando estavam escondidos no quarto de segurança da residência de David no kibutz de Nir Oz. Para obrigá-los a sair, os criminosos incendiaram a casa.

A família tem o maior número de sequestrados, oito.

Sharon Aloni Cunio (34 anos), esposa de David Cunio, e suas duas filhas gêmeas de três anos, sua irmã Danielle Aloni (44) e a filha desta (de cinco anos) foram liberadas durante a trégua de uma semana em novembro de 2023.

A namorada de Ariel Cunio, Arbel Yehoud, de 28 anos, foi libertada no dia 30 de janeiro de 2025.

O cineasta israelense Tom Shoval apresentou em fevereiro no Festival de Berlim o filme "Carta a David", que homenageia David Cunio.

Em 2013, David Cunio e seu irmão gêmeo Eitan apresentaram no festival berlinense o filme "Youth", dirigido por Shoval, no qual interpretam os protagonistas.

Eitan Cunio escapou do Hamas ao se esconder em seu refúgio em Nir Oz. Os dois irmãos gêmeos têm a mesma tatuagem de três estrelas no pulso.

O filme "Carta a David" recebeu em setembro o prêmio Ofir (equivalente israelense do Oscar) de melhor documentário.

- Evyatar David, 24 anos -

Os pais de Evyatar David descobriram que seu filho estava em cativeiro em Gaza por uma foto recebida na rede social Telegram.

Em 7 de outubro de 2023, ele estava com seu amigo de infância Guy Gilboa Dalal no festival Nova.

Apaixonado por música, ele trabalhava em um café para juntar dinheiro e concretizar o sonho de viajar à Tailândia. Em agosto, o Hamas divulgou um vídeo em que Evyatar David aparece muito debilitado devido à falta de comida.

- Guy Gilboa Dalal, 24 anos -

Guy Gilboa Dalal estava, com três amigos, em sua primeira festa de música eletrônica quando foi sequestrado no festival Nova. A família soube do sequestro ao assistir um vídeo dele e de seu melhor amigo, Evyatar David, amarrados em um túnel de Gaza.

Segundo o depoimento de um refém libertado em junho, durante uma operação do Exército israelense, ele sofreu abusos por parte dos sequestradores.

Guy Gilboa Dalal e Evyatar David apareceram em fevereiro em um vídeo do Hamas, no qual assistem a cerimônia de libertação de outros reféns de Gaza e depois são trancados em um veículo.

Ele também apareceu em um vídeo divulgado pelo Hamas em 5 de setembro, em um túnel com o refém Alon Ohel.

Apaixonado pelo Japão, Guy Gilboa Dalal aprendeu o idioma para viajar ao país algum dia. Ele trabalhava como técnico de computação.

- Maxim Herkin, 37 anos -

Com cidadania israelense e russa, Maxim Herkin é pai de uma menina que agora tem cinco anos e que mora com sua mãe na Rússia. Maxim havia emigrado para Israel a partir da Ucrânia.

Antes de ser sequestrado no festival Nova, ele escreveu para sua mãe: "Está tudo bem, estou voltando".

Há alguns meses, o Hamas divulgou um vídeo em que Maxim Herkin aparece deitado, com a cabeça e o braço esquerdo cobertos de ataduras com manchas marrons.

- Eitan Horn, 39 anos -

Eitan Horn foi sequestrado na residência de seu irmão mais velho, Yair Horn, no kibutz Nir Oz.

Yair, sequestrado no mesmo dia e que sofre de diabetes, foi libertado em fevereiro deste ano. Até então, os irmãos permaneceram juntos em cativeiro.

A família Horn emigrou da Argentina há vários anos.

- Segev Kalfon, 27 anos -

Segev Kalfon trabalhava com seu pai na padaria da família em Arad, no deserto do Neguev.

Seu amigo de infância, que estava com ele no festival Nova, contou os detalhes do sequestro. Os milicianos o surpreenderam quando ele estava escondido em um arbusto à beira da estrada 232, que liga os kibutz localizados ao longo da fronteira com Gaza.

- Bar Kuperstein, 23 anos -

Antes de ser sequestrado no festival Nova, Bar Kuperstein tentou socorrer os espectadores do festival atingidos por tiros.

Ele era enfermeiro do Exército, mas naquele dia não estava de serviço. Pouco depois do sequestro, foram divulgados vídeos em que aparecia amarrado.

Kuperstein é natural de Holon, perto de Tel Aviv. Seu pai, Tal, sofreu um acidente que o deixou sem conseguir falar, nem se mover. Bar assumiu o papel de chefe da família aos 17 anos.

Há alguns meses, Kuperstein conseguiu se expressar, mas com dificuldades. Ele explicou à AFP que pretendia surpreender o filho em seu retorno.

- Omri Miran, 48 anos -

Omri Miran, massagista e terapeuta que também possui nacionalidade húngara, foi sequestrado no kibutz Nahal Oz, onde vivia, na presença de sua esposa Lichay Miran-Lavi e de suas duas filhas pequenas, que foram deixadas em liberdade.

Seu pai, Dani Miran, deixou a barba crescer para aguardar o retorno do filho, depois de vê-lo barbudo em um vídeo publicado pelo Hamas em abril de 2024. Ele disse que, se o filho não pode fazer a barba, ele também não o faria.

No vídeo, Omri Miran pareceu falar sob coação e descreveu uma "situação difícil" devido aos "muitos bombardeios" israelenses em Gaza.

Ele voltou a aparecer em outro vídeo divulgado pelo Hamas em 23 de abril de 2025.

- Eitan Mor, 25 anos -

Primogênito de oito crianças em uma família religiosa da colônia de Kyriat Arba, na Cisjordânia ocupada, Eitan Mor estava no festival Nova como agente de segurança com vários amigos.

Seu pai, Tzvika Mor, é o fundador do Fórum da Esperança, um coletivo de pais de reféns contrários a qualquer acordo com o Hamas, e que exigiam das autoridades israelenses uma pressão militar maior para que os islamistas entregassem os sequestrados.

Eitan Mor trabalhava em um café em Jerusalém e sonhava em abrir seu próprio restaurante. Ele mantinha contato com os pais, apesar de ter se distanciado da religião.

- Yosef Haim Ohana, 25 anos -

Yosef Haim Ohana tinha o plano de fazer estudos de 'coaching', mas ele foi sequestrado no festival Nova, onde trabalhava como barman.

Ele foi visto ajudando feridos antes de tentar fugir com um amigo. Filho de pais divorciados, Ohana perdeu durante a infância o irmão Acher-Yitzhak, que faleceu de câncer aos 7 anos.

O refém apareceu em maio em um vídeo divulgado pelo Hamas ao lado de outro sequestrado, Elkana Bohbot.

- Alon Ohel, 24 anos -

Alon Ohel, um talentoso pianista que começaria os estudos em uma faculdade de prestígio, foi sequestrado no festival Nova após retornar de uma viagem pela Ásia.

O jovem foi capturado junto ao lado de outras três pessoas em um abrigo na estrada 232, que conecta os kibutz nos limites de Gaza.

Ele morava em Lavon, uma localidade do norte de Israel. Também possui nacionalidade sérvia e alemã.

A família de Ohel declarou em fevereiro de 2025 que recebeu uma primeira prova de vida graças aos testemunhos de outros reféns libertados.

"É evidente que Alon está perdendo a visão do olho direito e parece abatido e angustiado", disseram os pais depois que o Hamas divulgou um vídeo de seu filho em setembro.

- Avinatan Or, 32 anos -

Nascido em uma família religiosa da colônia de Shilo, na Cisjordânia ocupada, Avinatan Or é o segundo de sete irmãos.

Sua companheira, Noa Argamani, sequestrada ao lado dele no festival Nova, foi libertada em uma operação militar israelense em junho de 2024. Ambos tinham o projeto de morar em Beersheva, no sul de Israel, onde ele estudou Engenharia. Também possui nacionalidade britânica.

- Matan Zangauker, 25 anos -

Matan Zangauker foi sequestrado em sua casa, no kibutz Nir Oz, ao lado de Ilana Gritzewsky, sua companheira israelense-mexicana, libertada em 30 de novembro de 2023, no último dia da primeira trégua.

Em setembro, a mãe de Matan, Einav Zangauker, ameaçou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, com um processo por "assassinato" se o filho não fosse libertado com vida.

Matan Zangauker trabalhava na fazenda de cannabis medicinal de Nir Oz.

