Internacional

Trio vence o Nobel da Economia por estudos sobre crescimento e inovação

13/10/2025 07:11

O americano-israelense Joel Mokyr, o francês Philippe Aghion e o canadense Peter Howitt foram anunciados nesta segunda-feira (13) como os vencedores do Prêmio Nobel de Economia por seu trabalho sobre o impacto da tecnologia no crescimento econômico. 

Mokyr receberá metade do prêmio "por ter identificado os pré-requisitos para o crescimento sustentável através do progresso tecnológico", enquanto Aghion e Howitt compartilharão a outra metade "pela teoria do crescimento sustentável através da destruição criativa", indicou o júri.

