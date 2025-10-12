Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Países mediadores assinarão como garantes do acordo na cúpula pela paz em Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/10/2025 16:27

compartilhe

SIGA

Os países mediadores do acordo de cessar-fogo em Gaza assinarão um documento como garantes durante a cúpula de segunda-feira no balneário egípcio de Sharm El-Sheikh, afirmou neste domingo (12) à AFP uma fonte diplomática.

"Os signatários serão os garantes", e esses países são "Estados Unidos, Egito, Catar e, provavelmente, Turquia", declarou à AFP o diplomata informado sobre os preparativos da cúpula, que falou sob condição de anonimato.

O Ministério das Relações Exteriores do Egito anunciou neste domingo que durante a cúpula — copresidida por Estados Unidos e Egito — será assinado o "documento que põe fim à guerra na Faixa de Gaza".

bha-csp/jsa/an/eg/am

Tópicos relacionados:

catar conflito diplomacia egito eua israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay