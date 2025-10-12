Assine
Internacional

Trump diz que os EUA querem 'ajudar a China, não prejudicá-la'

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/10/2025 14:15

O presidente americano, Donald Trump, adotou um tom mais conciliador na disputa comercial entre Washington e Pequim neste domingo (12), afirmando que os Estados Unidos querem "ajudar a China, não prejudicá-la". 

"Não se preocupem com a China, tudo ficará bem! O respeitado presidente Xi (Jinping) acabou de passar por um momento difícil. Ele não quer uma depressão para seu país, e eu também não", declarou o presidente americano em sua plataforma Truth Social, dois dias após Washington anunciar a imposição de tarifas adicionais de 100% sobre produtos chineses.

