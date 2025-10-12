Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Coco Gauff bate Jessica Pegula e é campeã do WTA 1000 de Wuhan

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/10/2025 12:51

compartilhe

SIGA

A tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, foi campeã do WTA 1000 de Wuhan neste domingo (12), ao derrotar na final sua compatriota Jessica Pegula (N.6).

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5, em uma hora e 42 minutos.

Com a vitória, a terceira em sete confrontos contra Pegula, a jovem de 21 anos conquista seu 11º título no circuito, entre eles outros dois de WTA 1000 (Cincinnati 2023 e Pequim 2024), além de dois Grand Slams (US Open 2023 e Roland Garros 2025).

Depois de um primeiro set bastante convincente, Gauff soube superar um início de segunda parcial muito complicado, com uma série de duplas faltas (oito no total), para levantar seu segundo troféu na temporada.

A americana havia sofrido duas derrotas em finais de WTA 1000 este ano, em Madri (diante da bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo) e em Roma (contra a italiana Jasmine Paolini, número 8), ambas no saibro.

Embora não suba no ranking da WTA, Gauff se aproxima da polonesa Iga Swiatek (N.2).

Por sua vez, Pegula passará a ser a número 5 do mundo na classificação que será publicada na segunda-feira.

Tanto Gauff quanto Pegula já estão classificadas para o WTA Finals, torneio que reunirá as oito melhores tenistas da temporada em novembro, em Riad, na Arábia Saudita.

gk/bde/pm/sag/cb

Tópicos relacionados:

chn tenis usa wta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay