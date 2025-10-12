Valentin Vacherot, 204º no ranking da ATP, é campeão do Masters 1000 de Xangai

O tenista monegasco Valentin Vacherot, número 204 do mundo, foi campeão do Masters 1000 de Xangai neste domingo (12), ao derrotar na final o francês Arthur Rinderknech (N.54), que é seu primo.

Vacherot fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-3, em duas horas e 14 minutos.

Com o título, o primeiro monegasco a ser campeão no circuito masculino aparecerá na 40ª posição no próximo ranking da ATP, que será publicado na segunda-feira.

"É uma loucura, nem posso acreditar... Teria sido melhor ter dois ganhadores, mas toda a família ganhou hoje", disse Vacherot, cuja mãe é irmã da mãe de Rinderknech.

"O que escrevemos nesta semana é realmente incrível, ninguém vai tirar isso da gente", acrescentou o jogador de 26 anos.

"Dois primos são mais fortes do que um", respondeu Rinderknech, que de tão emocionado na entrega do troféu se ajoelhou e quase desmaiou.

"Você merece muito... Bravo, dei tudo de mim, não poderia ter feito mais", disse o francês de 30 anos.

Antes da vitória de Vacherot, o jogador com pior ranking a vencer um Masters 1000, os torneios mais importantes depois dos quatro Grand Slams, era o croata Borna Coric, campeão em Cincinnati em 2022 como número 152 do mundo.

Desde o qualifying até a chave principal, Vacherot emendou nove vitórias consecutivas em Xangai, incluindo contra o lendário Novak Djokovic (N.5) na semifinal.

Do outro lado da quadra, Rinderknech conseguiu a melhor campanha de sua careira em Masters 1000, o que o fará subir para a 28ª posição no ranking da ATP, tornando-se o segundo melhor francês do circuito, atrás de Ugo Humbert (N.26).

- "Momento maravilhoso" -

Com muito calor e uma umidade menos sufocante do que nos dias anteriores (29°C e 73% no início da partida), Rinderknech começou melhor, quebrando o serviço de Vacherot no terceiro game, vantagem que manteve até o final do primeiro set.

O monegasco respondeu conseguindo uma quebra com 4-3 na segunda parcial, antes de dominar amplamente o terceiro e último set, apesar de uma resistência feroz de seu primo, que salvou dez break points.

"Este momento foi maravilhoso", disse Rinderknech, apesar de não ter conseguido se juntar a Guy Forget, Cédric Pioline, Sébastien Grosjean e Jo-Wilfried Tsonga na lista de franceses campeões de Masters 1000.

O último Masters 1000 da temporada será disputado no final de outubro, em Paris.

