Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Hamas insiste na libertação de sete líderes palestinos em troca de reféns israelenses

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/10/2025 11:56

compartilhe

SIGA

O Hamas insiste que a lista de prisioneiros que Israel libertará sob o acordo de cessar-fogo de Gaza deve incluir sete líderes palestinos proeminentes exigidos pelo movimento islamista, disseram fontes próximas às negociações à AFP neste domingo (12).

"O Hamas insiste que a lista final inclua sete líderes de alto escalão, incluindo Marwan Barghouti, Ahmad Sa'adat, Ibrahim Hamed e Abbas Al Sayyed", disse uma pessoa próxima às negociações. A informação foi confirmada por uma segunda fonte. 

A primeira fonte também afirmou que o movimento islamista Hamas, que governa Gaza, e seus aliados já "concluíram todos os preparativos" para entregar a Israel todos os reféns restantes e alguns dos mortos.

str-mj-lma-jd/an/meb/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia gaza hamas israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay