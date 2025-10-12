Assine
Internacional
Internacional

Presos palestinos serão libertados quando Israel confirmar que todos os reféns retornaram ao país

12/10/2025 10:57

Israel começará a libertar os palestinos detidos em prisões israelenses assim que o retorno de todos os reféns mantidos em Gaza for confirmado, disse uma porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, neste domingo (12). 

"Os prisioneiros palestinos serão libertados assim que Israel receber a confirmação de que todos os nossos reféns, que serão libertados amanhã, cruzaram a fronteira para o território israelense", disse a porta-voz Shosh Bedrosian à imprensa. 

No passado, durante tréguas anteriores no conflito entre Israel e o Hamas, os restos mortais de alguns reféns foram identificados após seu retorno a Israel.

