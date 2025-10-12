Assine
Internacional

Nenhuma autoridade israelense comparecerá à cúpula de paz para Gaza no Egito

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
12/10/2025 10:33

Israel não participará da cúpula de paz em Gaza, marcada para segunda-feira no Egito, organizada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, disse o porta-voz do primeiro-ministro israelense neste domingo (12). 

"Nenhuma autoridade israelense participará" da reunião, disse à AFP Shosh Bedrosian, porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Tópicos relacionados:

conflito cupula diplomacia egito gaza israel palestinos

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
