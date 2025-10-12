Assine
Três diplomatas do Catar morrem e dois ficam feridos em acidente no Egito

12/10/2025 08:37

Três diplomatas do Catar morreram e dois ficaram feridos em um acidente perto de Sharm el-Sheikh, Egito, neste domingo (12), informou a embaixada do país do Golfo.

Diplomatas e delegações oficiais chegaram à localidade do Mar Vermelho nos últimos dias para negociar um cessar-fogo na Faixa de Gaza. 

A Al Qahera News, um veículo ligado à inteligência egípcia, informou que os cinco cataris e um motorista egípcio estavam no veículo quando este caiu após perder o controle da manivela. 

A embaixada do Catar no Cairo expressou sua "profunda tristeza e pesar" pelas mortes e informou que os mortos seriam transferidos para Doha em um avião catari, enquanto "os dois feridos estão recebendo os cuidados médicos necessários no Hospital Internacional de Sharm el-Sheikh". 

O Catar, juntamente com o Egito e os Estados Unidos, participou de meses de negociações que levaram à trégua em Gaza, que, segundo Israel, entrou em vigor na sexta-feira às 9h00 GMT (06h00 no horário de Brasília). 

Sharm el-Sheikh também sediará uma cúpula de paz, começando na segunda-feira, liderada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e seu colega egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, para discutir o fim da guerra na Faixa de Gaza.

