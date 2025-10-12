Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Explosão em fábrica nos EUA deixou 16 mortos, segundo autoridades

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/10/2025 08:30

compartilhe

SIGA

A grande explosão de sexta-feira em uma fábrica de explosivos no Tennessee matou 16 pessoas, informaram as autoridades no sábado (11), reduzindo o número de mortos após a localização de duas pessoas dadas como desaparecidas e presumivelmente mortas. 

A explosão na cidade de Bucksnorth ocorreu em uma fábrica da Accurate Energetic Systems, que produz explosivos para fins militares e de demolição. 

A explosão destruiu um prédio inteiro na fábrica e abalou casas em quilômetros ao redor, de acordo com relatos da mídia. 

Após um número inicial de 18 pessoas supostamente mortas, "conseguimos localizar e determinar que outras duas pessoas não estavam no local, disse Chris Davis, xerife do condado de Humphreys, Tennessee. 

O veículo e os pertences pessoais dos dois foram encontrados no local, o que levou à crença inicial de que eles estavam entre as vítimas. 

A fábrica está localizada em uma área arborizada e montanhosa, longe de áreas urbanas, a mais de 80 km a oeste de Nashville, capital do Tennessee.

Os destroços estavam espalhados por uma área de 800 metros quadrados ao redor, disse Davis na sexta-feira. Uma equipe inspecionou o local para garantir que não houvesse produtos químicos presentes que pudessem comprometer o trabalho dos socorristas.

O xerife se recusou a descartar a possibilidade de atividade criminosa no sábado. "Pode levar vários dias, semanas ou até meses até que saibamos", disse ele a repórteres.

rle/dg/db/cjc/mr/aa

Tópicos relacionados:

acidente defesa eua industria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay