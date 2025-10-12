Quatro feridos e pelo menos 100 casas danificadas por incêndio em Lima

Quatro pessoas ficaram feridas, cerca de 300 ficaram desabrigadas e pelo menos 100 casas foram destruídas por um grande incêndio em um bairro de Lima no sábado (11), informaram as autoridades.

O incêndio ocorreu na região de Pamplona Alta, localizada na encosta de uma colina no distrito de San Juan de Miraflores, ao sul de Lima, a capital.

Uma fábrica clandestina de fogos de artifício no local pegou fogo, gerando explosões visíveis a vários quilômetros de distância, segundo imagens publicadas por moradores nas redes sociais.

Cerca de 30 bombeiros e dezenas de moradores, com baldes nas mãos, lutaram por cerca de três horas para extinguir o incêndio, que atingiu aproximadamente 3.000 metros quadrados, segundo as autoridades.

O fogo se espalhou rapidamente devido aos fogos de artifício e à precariedade das casas, feitas de madeira e outros materiais inflamáveis.

Os moradores da região não têm água encanada.

O Ministério da Saúde relatou quatro feridos e autoridades da capital relataram cerca de 300 afetados.

O novo presidente peruano, José Jerí, chegou ao local para verificar o ocorrido e coordenar a ajuda humanitária.

"O incêndio está controlado, agora é hora de cuidar dos afetados, onde vão dormir, onde ficarão", disse ele à imprensa.

Incêndios são comuns nas periferias da capital peruana, onde prédios precários servem de depósito para materiais inflamáveis, sem padrões rigorosos de segurança contra incêndio ou outros riscos.

