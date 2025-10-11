Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Reforço do Cruzeiro brilha em vitória da Colômbia sobre a Espanha (3-2) no Mundial Sub-20

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/10/2025 19:56

compartilhe

SIGA

O atacante Néiser Villarreal, que assinou pré-contrato com o Cruzeiro para a próxima temporada, brilhou com um hat-trick e comandou a vitória da Colômbia sobre a Espanha por 3 a 2 neste sábado (11), em Talca, pelas quartas de final do Mundial Sub-20.

Atualmente no Millonarios, Villarreal, de 20 anos, abriu o placar para a seleção colombiana aos 38 minutos de jogo.

A Espanha virou no início do segundo tempo com Rayane Belaid (56') e Jan Virgili (59'), aproveitando um breve lapso defensivo da Colômbia, que durou apenas três minutos.

Até que Villarreal, que chegará ao Cruzeiro em dezembro, esbanjou velocidade e faro de gol marcando mais duas vezes (64' e 89') para selar a vitória e a classificação dos sul-americanos.

"Viemos aqui por sete jogos e já jogamos cinco", disse o eufórico atacante, que usa o nome 'Ney' na camisa em homenagem ao ídolo Neymar.

"Não fizemos história ainda. Faremos história quando levarmos a Copa para a Colômbia", acrescentou o craque da partida.

A má notícia para os colombianos é que Villarreal, que estava pendurado, recebeu cartão amarelo e terá que cumprir suspensão na semifinal, na próxima quarta-feira, contra o vencedor do duelo entre Argentina e México, que se enfrentam ainda neste sábado.

cl/raa/cb

Tópicos relacionados:

2025 col cuartos esp fbl mundial sub20 wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay