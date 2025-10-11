Assine
Com gol no fim, Portugal vence Irlanda (1-0) e segue 100% nas Eliminatórias

11/10/2025 18:36

Portugal venceu a Irlanda por 1 a 0 neste sábado (11), em Lisboa, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, graças a um gol de Rúben Neves nos acréscimos.

Com a terceira vitória em três rodadas, os portugueses lideram o Grupo F com 9 pontos, cinco à frente da Hungria (2ª), que mais cedo venceu a Armênia por 2 a 0.

Portugal pode dar um passo quase definitivo rumo ao Mundial do ano que vem na próxima terça-feira, quando recebe a seleção húngara pela quarta rodada.

Neste sábado, no Estádio José Alvalade, os jogadores comandados pelo técnico Roberto Martínez pecaram nas finalizações durante quase toda a partida.

O astro Cristiano Ronaldo não teve um bom dia. Acertou a trave irlandesa no primeiro tempo (16') e perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Caoimhín Kelleher (75').

O gol só saiu nos minutos finais, quando Rúben Neves (90'+1) mandou a bola para as redes de cabeça após cruzamento de Francisco Trincão.

