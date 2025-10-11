Monaco anuncia belga Sébastien Pocognoli como novo técnico

O belga Sébastien Pocognoli, que estava no Union Saint-Galloise, é o novo técnico do Monaco, anunciou o clube do Principado neste sábado (11).

Pocognoli chega com um contrato até 2027 para substituir Adi Hütter, demitido há dois dias por conta dos maus resultados da equipe neste início de temporada.

O treinador de 38 anos conquistou o Campeonato Belga na temporada passada pelo USG, com o qual tinha vínculo até 2026. Os monegascos não revelaram o valor pago para contratá-lo.

"Sébastien Pocognoli chega ao Monaco após uma passagem de sucesso pelo Union Saint-Gilloise, onde se destacou ao combinar resultados esportivos com um estilo de jogo ambicioso e envolvente", escreveu o clube da Ligue 1 em comunicado.

Ex-jogador, Pocognoli defendeu a seleção da Bélgica em 13 jogos, tendo passagens por clubes do país como Genk, Standard de Liège e USG, onde se aposentou. Também atuou no futebol holandês (AZ Alkmaar), alemão (Hannover) e inglês (Brighton e West Bromwich).

Como treinador, tem apenas a experiência de um ano no USG à frente de uma equipe profissional, depois de comandar a seleção belga Sub-18 e passar pelas bases do Genk e do próprio USG.

Considerado muito exigente e conhecido por ajudar seus jogadores a evoluírem, Pocognoli valoriza ter uma "relação de confiança" com os atletas. Mas, para isso, eles precisam "respeitar o plano de jogo".

O jovem treinador comandará sua primeira atividade com o Monaco na próxima terça-feira, na preparação da equipe para o jogo contra o Angers no sábado que vem, pela 8ª rodada do Campeonato Francês.

cb/dam/pm/cb