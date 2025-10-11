Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Enzo Fernández está fora de amistoso da Argentina contra Porto Rico por lesão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/10/2025 16:12

compartilhe

SIGA

Depois da vitória sobre a Venezuela (1 a 0) em amistoso disputado em Miami, a seleção da Argentina informou neste sábado (11) que o meio-campista Enzo Fernández não enfrentará Porto Rico daqui a três dias devido a problemas físicos.

"O jogador do Chelsea Enzo Fernández está fora do jogo devido a uma inflamação no joelho direito", anunciou a seleção nas redes sociais.

Fernández, que foi titular na sexta-feira contra a 'Vinotinto' e atuou por 78 minutos, será mais um desfalque para a seleção argentina em seu segundo amistoso nesta data Fifa de outubro, na próxima terça-feira, em Fort Lauderdale.

A 'Albiceleste' também não poderá contar com o meia Franco Mastantuono, do Real Madrid, que foi vetado contra a Venezuela pouco antes do início do jogo por uma sobrecarga muscular na coxa esquerda e retornou imediatamente à Espanha para continuar sua recuperação.

str/pm/cb

Tópicos relacionados:

2026 arg esporte fbl wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay