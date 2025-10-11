Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump ordena pagamento a militares dos EUA mesmo com fechamento do governo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/10/2025 15:59

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (11) que emitiu uma ordem para que os militares recebam seus salários na próxima semana, apesar do fechamento do governo, durante o qual muitos funcionários trabalham sem remuneração.

Trump ordenou ao chefe do Pentágono, Pete Hegseth, "usar todos os fundos disponíveis" para que as tropas "recebam seus salários em 15 de outubro", ao mesmo tempo que culpou novamente os democratas pelo impasse orçamentário, que já dura duas semanas.

As atividades governamentais não essenciais foram interrompidas em 1º de outubro depois que, sem um acordo entre republicanos e democratas no Congresso, o prazo para estender os gastos orçamentários foi atingido.

Os republicanos precisam de sete votos do bloco democrata no Senado para avançar com seu projeto de orçamento. Apenas três opositores votaram a favor nas sete tentativas de aprovação, que até agora foram um fracasso.

rle/dw/ksb/db/dg/dd/am

Tópicos relacionados:

economia eua militares politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay