Com hat-trick e pênalti perdido de Haaland, Noruega goleia Israel (5-0) nas Eliminatórias

11/10/2025 15:53

O artilheiro Erling Haaland marcou três gols, apesar de ter perdido um pênalti, na goleada da Noruega sobre Israel por 5 a 0 neste sábado (11), em Oslo, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Com a vitória, a seleção norueguesa, que não vai ao Mundial desde a edição de 1998, lidera o Grupo I com nove pontos de vantagem sobre a Itália (2ª), que tem dois jogos a menos e ainda visita a Estônia neste sábado.

A Noruega pode garantir vaga na Copa na próxima rodada, caso vença os estonianos na terça-feira e a 'Azzurra' não consiga uma vitória Estônia ou Israel em seus próximos dois jogos.

Haaland é o artilheiro das Eliminatórias com 12 gols em seis jogos, mas a tarde não começou bem para o astro do Manchester City: cobrou pênalti aos cinco minutos de jogo e parou no goleiro Daniel Peretz.

O árbitro mandou a cobrança voltar por invasão à área e o atacante mudou o canto, mas Peretz novamente fez a defesa.

A Noruega finalmente saiu na frente com um gol contra de Anan Khalaili (18'), antes de Haaland marcar em seu 90º jogo consecutivo pela seleção (27').

O terceiro dos escandinavos também foi contra, dessa vez marcado pelo zagueiro Idan Nachmias (28').

E no segundo tempo, Haaland selou seu hat-trick balançando a rede em outras duas oportunidades (63' e 72'). 

Os momentos antes da partida no Estádio Ullevaal foram marcados por uma manifestação pró-Palestina que reuniu centenas de pessoas para protestar contra o "genocídio" de Israel em Gaza.

overflay