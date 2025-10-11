Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Enviados americanos Witkoff e Kushner visitaram a Faixa de Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/10/2025 14:29

compartilhe

SIGA

O Exército israelense informou que os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump, visitaram neste sábado (11) a Faixa de Gaza, no segundo dia do cessar-fogo entre Israel e Hamas.

O chefe do Estado-Maior israelense, Eyal Zamir, realizou uma visita de campo a Gaza acompanhado "pelo enviado americano para o Oriente Médio, o senhor Steven 'Steve' Witkoff, o senhor Jared Kushner e o comandante do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), o almirante Brad Cooper", indicou o Exército em um comunicado.

Os enviados americanos participaram neste sábado de uma manifestação em Tel Aviv antes da prevista libertação dos reféns, constatou um jornalista da AFP.

glp/jd/jsa/meb/an/dd/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia gaza israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay