Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Bélgica empata com Macedônia do Norte e se complica nas Eliminatórias da Copa de 2026

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/10/2025 18:35

compartilhe

SIGA

Sem inspiração, a Bélgica empatou com a Macedônia do Norte em 0 a 0 nesta sexta-feira (10), em Ghent, e perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo J das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Três dias antes da viagem ao País de Gales, os 'Diabos Vermelhos', desfalcados de seu artilheiro Romelu Lukaku devido a uma lesão, não conseguiram encontrar uma solução contra a sólida defesa montada pelo técnico Blagoja Milevski. 

Após também empatarem na visita à Macedônia (1 a 1), os jogadores de Rudi Garcia não conseguiram balançar as redes nesta sexta, apesar de terem um amplo domínio.

Os belgas deixaram, assim, os visitantes na liderança do Grupo J, que tem um futuro bastante incerto, com Macedônia do Norte, Bélgica e País de Gales separados por apenas dois pontos.

A Bélgica tentou de tudo, acumulando chances, especialmente por meio de Kevin De Bruyne e Jérémy Doku.

Mas sem um camisa 9 de ofício, os 'Diabos Vermelhos' foram inofensivos, com o goleiro adversário Stole Dimitrievski tendo que entrar em ação em poucas ocasiões.

bnl/pm/dam/aam

Tópicos relacionados:

2026 bel clasificatoria fbl wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay