Com golaço e assistência, Mbappé coloca França mais perto da Copa de 2026

o astro Kylian Mbappé foi decisivo com um gol espetacular e uma assistência na vitória da França por 3 a 0 sobre o Azerbaijão pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Os 'Bleus' já estão muito perto da vaga no maior torneio do futebol: lideram o Grupo D com nove pontos e enfrentam os três jogos restantes com uma vantagem de cinco pontos sobre a Ucrânia, segunda colocada do grupo graças à vitória por 5 a 3 sobre a Islândia nesta sexta-feira.

Em três dias, a França viaja para Reykjavik e, dependendo da outra partida do grupo, uma vitória já pode garantir uma vaga no Mundial que será realizado no ano que vem nos Estados Unidos, México e Canadá.

- Golaço -

De volta ao Parque dos Príncipes, o estádio onde estourou como jogador do Paris Saint-Germain, Mbappé foi a estrela absoluta, aumentando ainda mais suas estatísticas impressionantes no início desta temporada.

No entanto, o espetáculo demorou a acontecer. Parecia até que os visitantes iriam para o vestiário garantindo o 0 a 0 no placar.

Mas, pouco antes do intervalo, Mbappé acelerou, driblou três adversários, chegou à área e, apesar de ter três zagueiros observando seus movimentos, finalizou com um corte para dentro e um chute rasteiro rente à trave direita (45'+1).

Um gol que amplia sua sequência no início da temporada 2025-2026: ele agora soma 14 gols em 10 partidas pelo Real Madrid e 3 gols em 3 partidas pela França.

De seus 17 jogos pelo clube e pela seleção, ele só não conseguiu marcar na partida da LaLiga contra o Mallorca, na terceira rodada.

No segundo tempo, ele tabelou com outro ex-parisiense para ampliar a vantagem. Mbappé cruzou para a área e Adrien Rabiot saltou para marcar de cabeça (69'), diante de uma torcida que o vaiou por seu passado no Olympique de Marselha.

- Possível lesão de Mbappé -

A vitória foi selada por Florian Thauvin, que comemorou seu retorno à seleção francesa com um gol segundos após entrar em campo (84').

Este foi apenas o segundo gol do jogador do Lens pela seleção, tendo marcado o primeiro em seu último jogo como 'Bleu', em 2019, contra Andorra.

Nem tudo foram boas notícias, já que Mbappé terminou a partida no banco, após ter solicitado uma substituição ao técnico Didier Deschamps devido a uma possível lesão.

Campeão do Mundo em 2018 e finalista em 2022, o astro de 26 anos parece em condições de tentar guiar os Blues ao terceiro título de sua história.

bur-dam/pm/aam