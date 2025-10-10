Putin elogia ação de Trump ao falar de Nobal da Paz

O presidente russo Vladimir Putin, ao ser questionado sobre a concessão do Prêmio Nobel da Paz, afirmou nesta sexta-feira (10) que Donald Trump faz "muito" para solucionar "crises complexas", o que lhe valeu o agradecimento do presidente americano.

Em uma coletiva de imprensa no Tajiquistão, onde estava em visita, Putin foi perguntado se considerava que Trump deveria ter recebido o Prêmio Nobel da Paz de 2025, concedido à líder da oposição venezuelana María Corina Machado.

"Não me cabe avaliar se o presidente americano em exercício merece ou não o Prêmio Nobel, mas ele faz muito para resolver crises complexas que perduram há anos e décadas", respondeu o chefe de Estado russo.

Ele também afirmou que Trump busca "alcançar a paz", especialmente no Oriente Médio.

Putin criticou ainda o comitê que concede o Prêmio Nobel da Paz: "Houve casos em que o comitê concedeu o Prêmio Nobel da Paz a pessoas que não fizeram nada pela paz", afirmou.

"A meu ver, essas decisões causaram enormes danos à credibilidade desse prêmio", acrescentou.

Em reação, Donald Trump — que tem reiterado seu desejo de obter a prestigiosa distinção — compartilhou nas redes sociais um vídeo com as declarações do chefe de Estado russo, acompanhado da mensagem: "Obrigado, presidente Putin!".

Desde seu retorno ao poder em janeiro, Trump iniciou uma reaproximação com o Kremlin para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia, até agora sem sucesso. No entanto, nas últimas semanas, ele tem se mostrado cada vez mais crítico em relação a Putin.

