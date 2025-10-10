Imprensa estrangeira pede acesso imediato e independente a Gaza

A Associação de Imprensa Estrangeira em Jerusalém pediu a Israel, nesta quinta-feira (10), que lhe dê acesso independente a Gaza após a entrada em vigor do cessar-fogo, já que, segundo ela, não existe mais desculpas para impedir sua entrada.

Desde o início da guerra em Gaza em outubro de 2023, as autoridades israelenses impediram os jornalistas estrangeiros de entrar no território.

Poucos repórteres conseguiram acompanhar suas tropas na Faixa, mas foram casos excepcionais.

A Associação - que agrupa centenas de jornalistas estrangeiros - celebrou "o acordo entre as partes beligerantes para uma trégua em Gaza".

Mas, em um comunicado, também renovou seu pedido para que Israel "abra imediatamente as fronteiras e permita aos meios de comunicação acesso livre e independente à Faixa de Gaza".

Um jornalista da AFP faz parte da junta diretiva da Associação, cujas siglas em inglês são FPA.

Nos últimos dois anos, o grupo solicitou em diversas ocasiões acesso a Gaza, mas "essas demandas foram ignoradas repetidamente enquanto nossos colegas palestinos arriscaram suas vidas para oferecer uma cobertura incansável e corajosa" do território, afirmou.

Em 23 de outubro, o Tribunal Supremo do país avaliará o pedido da FPA no qual se exige o acesso a Gaza.

"Mas não há motivo para esperar tanto tempo", afirmou o grupo. "Chega de desculpas (...). As restrições à liberdade de imprensa devem terminar", acrescentou.

Nesta sexta-feira, Israel declarou um cessar-fogo e começou a retirar suas tropas de várias áreas do território, como parte do plano de 20 pontos do presidente americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra.

