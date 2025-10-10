Assine
MP pede que ex-presidente Boluarte seja proibida de sair do Peru

AF
AFP
Repórter
10/10/2025 14:11

O Ministério Público peruano pediu nesta sexta-feira (10) à Justiça que proíba a ex-presidente Dina Boluarte de sair do país enquanto ela é investigada pelos crimes de negociação incompatível com seu cargo e lavagem de dinheiro, informou o MP.

Nesta madrugada, o Congresso peruano destituiu Boluarte em um julgamento político relâmpago motivado pela crise de insegurança e nomeou em seu lugar o até agora chefe do Legislativo, José Jerí. 

Em um comunicado, o Ministério Público explicou que o pedido à Justiça "busca assegurar a presença de Boluarte durante o desenvolvimento do processo penal e prevenir uma eventual fuga do território nacional". 

